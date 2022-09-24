برلماني: الري الحديث لا يصلح في بعض الأراضي ويجب اتباع أسلوب الغمر

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة وعضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن وزير الري الجديد الدكتور هاني سويلم، أظهر مؤشرات تدل على فهمه الواعي لمشاكل الري في مصر، وأنه يعمل بمبادئ علمية وتفاصيل فنية تشير إلى أن قطاع الري سيشهد طفرة كبيرة.

وأوضح الديب فى بيان صحفى له أن هناك تفاصيل فنية ظهرت في بيان وزارة الري الأخير بشأن زيارة الوزير إلى واحة سيوة ولقائه السفير الإيطالي بالقاهرة، تدل على الوزير قادم للعمل بشكل علمي وعملي وبرؤية واستراتيجيات ملامسة للواقع، منها تأكيده على البعد البيئي وخاصة في ملف إعادة تأهيل وتبطين الترع وهو ما لم يتم في الفترة الماضية.

وأوضح الديب، أن الوزير أكد على دراسة البدائل المتاحة لتأهيل وتبطين الترع، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدة، وهو أمر هام جدا، كما أن الوزير أكد على مراعاة البعد البيئ والحفاظ علي الأشجار الواقعة على جانبى الترع.

ووصف الديب الوزير بأنه "مهني محترف"، وتُظهر تصريحاته بأنه على دراية بكافة التفاصيل الفنية في الملف، ومنها تأكيده على أن تطبيق أنظمة الري الحديث يجب أن يسبقه دراسات فنية مستفيضة تستهدف دراسة نوع التربة ودرجة ملوحة المياه والمناخ وغيرها من العوامل التي تحدد نظام الري المتبع، مؤكدا أن الري الحديث لا يصلح في بعض الأراضي ويجب اتباع أسلوب الري بالغمر.

وأكد الديب على أهمية مراجعة مرحلية للري الحديث حاليا لمراعاة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها لأن المرحلة القادمة حساسة، مؤكدا على أنه متفائل بأداء الوزير خلال الفترة المقبلة.