عضو لجنة الزمالك المؤقتة السابقة يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة الجزيرى

تحدث إبراهيم عبد الله عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك عن أزمة التعاقد مع المهاجم سيف الدين الجزيري مع القلعة البيضاء من المقاولون العرب، ومشكلة العقد بين الأطراف.



وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر إذاعة "القاهرة الكبرى 102.2 FM": "اتحدث الأن لأهمية الموضوع وبصفتي مسؤول سابق ، فإن ما يقال بشأن انتقال الجزيري في صفقة انتقال حر، هذا كلام غير صحيح.. الجزيري انتقل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وأضاف: "تم تفعيل بند الشراء بعد رحيل لجنتي وخلال وجود لجنة حسين لبيب، وخلال فترة تواجدنا تم التعاقد مع الجزيري على سبيل الاعارة لمدة ست شهور مع احقية الشراء، ثم جاء حسين لبيب ليفعل عقد الشراء، لذا لا أعلم تفاصيل عقد الشراء".



وتابع: "وعن ما يتردد بشأن الاتفاق مع جالطة سراي خلال التفاوض على صفقة انتقال مصطفى محمد على حصول الزمالك على قيمة التعاقد منقوصة نسبة ٥٪؜ تحسبًا لمطالبات حقوق الرعاية، غير صحيح، تسلمنا قيمة تعاقد مصطفى محمد كاملة".



وأردف: "قوانين الفيفا محددة وتراعى في كل العقود، ولم يتفق معنا جالطة سراي على خصم أي مبلغ من نسبة بيع مصطفى محمد".

وأتم: "احترم المقاولون العرب واحترم اتحاد الكرة ولكن نؤكد أن تعاقدنا مع الجزيري كان على سبيل الإعارة مقابل 8 ملايين جنيه مع أحقية الشراء مقابل 12 مليون جنيه".

واختتم: "منذ انشاء الزمالك عام 1911 ومجالس إدارته المتعاقبة لا ترتكب أخطاءً في التعاقدات".