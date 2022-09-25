فيونا.. من إعصار إلى عاصفة مدارية على السواحل الشرقية لكندا

عرضت فضائية يورو نيوز لقطات من تعرض السواحل شرق كندا إلى العاصفة المدارية فيونا.

وتتجه العاصفة المدارية فيونا التي تم خفض تصنيفها من إعصار نحو الشمال الأحد بينما تستمر في فقدان قوتها تدريجاً، بعدما ضربت سواحل شرق كندا السبت وتسببت بفقدان امرأة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل.

وتصل فيونا إلى بحر لابرادور برياح تبلغ سرعتها 80 كلم في الساعة و"تستمر بعصف رياح عاتية على شمال نيو فاوند لاند وجنوب شرق لابرادور ومناطق في جنوب شرق كيبيك" صباح الأحد وفق المركز الكندي للأعاصير، و"ستنخفض سرعة الرياح في وقت لاحق اليوم".

وجرفت المياه امرأتين في شانيل-بور-أو-باسك في مقاطعة نيو فاوند لاند، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة السبت. وتم إسعاف إحدى الضحيتين التي دمرت العاصفة منزلها ونُقلت إلى المستشفى، فيما لا تزال الأخرى مفقودة.

واقتلعت العاصفة أشجارا وجرفت منازل ودمرت خطوط الكهرباء قاطعةً التيار عن نحو 500 ألف منزل بعد ظهر السبت في مقاطعة نوفا سكوشا، وجزيرة برنس إدوارد، ونوفو برونزويك.