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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 6 أشخاص في موريتانيا بسبب حمى الوادي المتصدع

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الأحد، وفاة ستة أشخاص جراء الإصابة بحمى الوادي المتصدع.

 


وأكدت الوزارة -في بيان أمس الأحد- أن ستة أشخاص توفوا جراء الإصابة بحمى الوادي المتصدع، وأن عدد الإصابات بلغ 24 شخصا (22 منهم تأكدت إصابتهم بحمى الوادي المتصدع و2 أصيبا بحمى القرم الكونغولية).

 


وأوضح البيان أن هذه النتائج تأكدت بعد إجراء 72 فحصا.


وقلل وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي من خطورة الأمر، داعيا إلى الأخذ بالحيطة والحذر من خلال الامتناع عن أكل لحوم أو شرب ألبان الحيوانات المصابة.


وأكد أن الوضع تحت السيطرة، حيث إن مثل هذا النوع من الأمراض يحدث دائما في فصل الخريف، وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة تتألف من عدة وزارات إضافة إلى لجان محلية ووضعت خطة تضمنت الوقاية والتدخل عند الحاجة، واستحدثت كذلك أماكن في المستشفيات لعزل المصابين، كما تقرر عقد اجتماع يومي في الوزارة حول الموضوع.


ووفق آخر إحصائية رسمية لوزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، تم تسجيل 152 إصابة جديدة بحمى الوادي المتصدع لدى المواشي التي يبلغ إجمالي عددها في موريتانيا 27 مليون رأس من الجمال والأبقار والأغنام.
 

وزارة الصحة الموريتانية حمى الوادى المتصدع وزير الصحة الموريتاني

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