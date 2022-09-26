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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شهرة بيونسيه تطارد أحلام ميجان ماركل.. هل تترك هاري لتحقق حلمها ؟

بيونسيه وميجان ماركل
بيونسيه وميجان ماركل

أصيبت ميجان ماركل بخيبة أمل وصدمة كبيرة بسبب البروتوكولات الصارمة في الحياة الملكية، حيث ظنت قبل الزواج أنها ستحقق إنجازات لم تحدث من قبل وتناول قدرا من شهرة المطربة العالمية السمراء بيونسيه ولكن في المملكة المتحدة بدلا من الولايات الأمريكية.

حلم ميجان ماركل

ووفقا لموقع “ذا نيوز إنترناشيونال”  كانت تحلم ميجان ماركل بأن تصبح "بيونسيه المملكة المتحدة" قبل أن تتزوج دوقة ساسكس ميجان ماركل من الأمير هاري في 19 مايو 2018 وتنجب الطفلين أرشي وليليبت.

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عندما تزوجت ممثلة “سوتس” السابقة من الأمير هاري وانضمت إلى العائلة المالكة البريطانية ، اعتقدت أنها ستكون "بيونسيه المملكة المتحدة"، أي تحقق شهرة مشابهة لها، ومع ذلك ، لم يتحقق حلمها.

وبحسب مصدر ملكي، أصيبت ميجان بخيبة أمل بسبب بروتوكولات الحياة الصارمة في العائلة المالكة بعد زواجها من هاري.

وقال أحد المطلعين السابقين على قصر باكنجهام الملكي، فالنتين لو ، مؤلف الكتاب الجديد “ Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” ، هذا التشييع في كتابه، وذكره أيضا خلال مناقشة انتقال ميجان وهاري إلى كاليفورنيا.

صدمة ميجان ماركل

قال عن مغادرتها المملكة المتحدة: “أعتقد أن ميجان اعتقدت أنها ستكون بيونسيه في المملكة المتحدة. وأن تكون جزءًا من العائلة المالكة سيمنحها هذا المجد والشهرة”.

وكشف أنه في حين أن ما اكتشفته هو أن هناك الكثير من القواعد البسيطة والصعبة التي لم تستطع حتى القيام بها وتعاملت معها كأمر صعب، عادت من جديد إلى المملكة المتحدة", لكن لم يشرب إذا ما كانت عودتها لأمريكا ستضمن خطة جديدة للعودة إلى الأضواء مثل التمثيل أم لا. 

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