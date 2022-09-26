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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

صدى البلد

بدأت أمس الأحد، إتاحة سحب كراسات شروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، موضحاً أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق الإسكان الاجتماعى بالمحافظات

يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: “الأقصر، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والفيوم، والفيوم الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأخميم الجديدة، والشرقية، والسويس، وبني سويف، والغربية، ودمياط، وأسوان، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، والمنيا، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور.

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الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى:

1 - للحجز في شقق الإسكان تملأ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

4-  شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص

للحجز في شقق الإسكان بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم لحجز شقق الإسكان.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. 

سحب كراسات شروط سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي

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