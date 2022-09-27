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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الـ11 على التوالي.. احتجاجات عارمة ومواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين بإيران

احتجاجات ليلية بإيران..
احتجاجات ليلية بإيران.. ومواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين

لليوم الحادي عشر على التوالي، تواصلت الاحتجاجات في إيران على مقتل الفتاة مهسا أميني رغم القيود الصارمة على الإنترنت.

وتواصلت ليل أمس الاثنين الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في معظم المدن الإيرانية، فيما أطلقت قوات الأمن النار بكثافة على المتظاهرين في تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية شمال إيران.

كما تظاهر المئات في مدينة يزد ومدينة أشنويه غرب البلاد. وأغلق المتظاهرون أحد الطرق السريعة في العاصمة طهران.


هذا وقالت مصادر المعارضة الإيرانية إن الانتفاضة امتدت إلى 154 مدينة مخلفة قرابة المئتي قتيل و10 آلاف معتقل خلال الأيام العشرة الأولى منها. لكن بحسب أحدث حصيلة أعلنتها السلطات الإيرانية، قُتل 41 شخصا بينهم متظاهرون وعناصر أمن.

وفي إطار محاولات السيطرة على تمدد الاحتجاجات اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 1200 متظاهر.

يأتي ذلك فيما دانت الخارجية الفرنسية القمع الإيراني العنيف للمتظاهرين الذي أدى لمقتل العشرات في مختلف أنحاء البلاد، كما نددت باريس بتوقيف الصحافيين والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإيرانيين.

من جهتها، قالت الخارجية الألمانية إنها أبلغت سفير إيران رفضها استخدام العنف ضد المحتجين، كما دعت الخارجية الألمانية إيران إلى السماح بتنظيم مظاهرات سلمية.

كندا بدورها أعلنت فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات طهران بما في ذلك ما يعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية.

أوروبا وأمريكا بصدد فرض عقوبات على إيران على خلفية التعامل مع المتظاهرين

إيران.. 75 قتيلا حصيلة الحملة الأمنية العنيفة لقمع المظاهرات المطالبة بحق مهسا أميني

ايران طهران مظاهرات احتجاجات الأمن

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