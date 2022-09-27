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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرسم التوضيحي لمحيط إغلاق مطالع ومنازل كباري 15 مايو وأحمد عرابي.. شاهد

إغلاق مطالع ومنازل
إغلاق مطالع ومنازل

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة لتسيير حركة المرور في محيط أماكن إغلاق بعض مطالع ومنازل كباري 15 مايو وأحمد عرابي لمنع حدوث كثافات مرورية.

وقررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق كلي لبعض مطالع ومنازل كباري ( 15 مايو، أحمد عرابي) بدأت من 12 صباح اليوم الثلاثاء ولمدة شهرين، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد.

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وكشف مصدر أمني، أنه في إطار تنفيذ أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، والذي يشمل مشروعات ( محور أحمد عرابي المستحدث، توسعة كوبري 15 مايو )، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكباري ( 15 مايو، أحمد عرابي ).

 على النحو التالي:

- منزل كوبري 15 مايو ( الأول ) للقادم من مناطق محافظة القاهرة اتجاه شارع 26 يوليو مناطق المحاربين القدماء.

- مطلع كوبري 15 مايو ( الثاني) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

- مطلع كوبري أحمد عرابي للقادم من شارع المطار اتجاه شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس.

 إغلاق مطالع ومنازل
 إغلاق مطالع ومنازل
 إغلاق مطالع ومنازل

وأضاف المصدر، أن الأمر يستلزم غلق كلي للحركة المرورية اتجاه المطالع والمنازل المشار إليها اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022م ولمدة شهرين تنتهي يوم السبت الموافق 26/11/2022م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

 

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محاور بديلة وتحويلات مرورية

- حركة المركبات القادمة من أعلى كوبري 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول اتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثاني المؤدي إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

- حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبري 15 مايو اتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع ( الأول ) لكوبري 15 مايو الكائن بميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

- حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبري أحمد عرابي اتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل اتجاه محور أحمد عرابي وميدان سفاري بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك اتجاه مطلع كوبري أحمد عرابي وصولاً إلى شارع أحمد عرابي وميدان سفنكس.

 

الإدارة العامة لمرور الجيزة مرور الجيزة حركة المرور كثافات مرورية أحمد عرابي 15 مايو

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