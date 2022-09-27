فريق سيدات سلة سموحة يصل إلى نهائي البطولة العربية بتونس

تأهل فريق سموحة لكرة السلة سيدات إلى نهائي البطولة العربية المقامة بتونس في إنجاز كبير لفريق سموحة ومصر، وذلك بعد تحقيقهم الفوز اليوم على بطل الأردن فريق شباب الفحيص بنتيجة ٥٨/٨٢ في الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة يصل سموحة لنهائي البطولة العربية لأول مرة في التاريخ ليضرب موعداً مع فريق بيروت اللبناني في المباراة النهائية غداً.



وجاء تأهل الفريق بعد تصدرهم المجموعة في الدور التمهيدي بتحقيقهم الفوز على جميع فرق المجموعة بخمسة انتصارات متتالية دون أي هزيمة وكذلك الفوز على فريق الأرثوذكسي الأردني وتألق جميع عناصر الفريق وتقديم أداء متميز تحت قيادة المدير الفني "عماد محمود".

ويترأس بعثة الفريق أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة.



رئيس سموحة يحفز لاعبات السلة بالمكافآت الخاصة

حرص وليد عرفات رئيس نادي سموحة على التواصل مع بعثة كرة السلة المشاركة في البطولة العربية المقامة بتونس من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة الإنجازات في ظل تمثيل سموحة والدولة المصرية في البطولة .

وصرح أحمد عجلان عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة كرة السلة المشاركة في البطولة العربية المقامة بتونس بأن وليد عرفات رئيس النادي أجرى اتصالا هاتفيا بالفريق لتشجيعهم ومساندتهم وتهنئة اللاعبات والجهاز الفني بالوصول لدور الثمانية بعد أداء متميز والحصول على العلامة الكاملة بخمسة انتصارات متتالية.



وأكد أحمد عجلان رئيس بعثة كرة السلة أن رئيس النادي وعد الفريق بمكافآت خاصة حال تحقيق لقب البطولة أو الوصول للمباراة النهائية.



وأوضح أحمد عجلان أن مجلس إدارة نادي سموحة يحرص دائما على تقديم الدعم اللازم اللاعبات من أجل تحقيق اللقب والنتائج الإيجابية .