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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : اتبرع ببعض الملابس

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، تجنب المخاطره في العمل، وانتبه من المدراء.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

قد تكون قلقًا بشأن حالتك المالية حيث قد يكون هناك بعض الخسارة في الأموال المستثمرة مسبقًا، قد لا تتوقع الاتجاه السائد وقد تتجنب المخاطرة على الجبهة النقدية من المحتمل أن تتبرع بمبلغ من المال لنشاط ديني، يمكنك أيضًا التبرع ببعض الملابس لجمعية خيرية، قد تدعمك عائلتك وقد تساعدك في الحصول على وظيفة جديدة، قد تكون هناك بعض المشكلات في العمل وقد يكون من الصعب عليك التعامل معها ؛ ولكن قد تتمكن من ذلك، قد تتحسن صحتك لأنك قد تحاول الحفاظ على نفسك خالية من التوتر.

توقعات برج القوس مهنيا

قد تكون فرص الحصول على الممتلكات عن طريق الميراث، لا يجوز لك الحصول على أي هوامش من الاستثمارات التي تمت في وقت سابق، قد يكون هذا اليوم محبطًا بعض الشيء لأنك قد لا تفهم اتجاه السوق الحالي.

توقعات برج القوس صحيا

اليوم قد تشعر بأنك أكثر نشاطًا بسبب نظامك الغذائي الصحي، قد يعرّفك أحد الأقارب المقربين على نظام تمرين جديد، قد يتم حل مشكلة بشرتك قريبًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد تكون حياتك العاطفية سلسة، قد يزيد توافقك مع شريكك وقد تستمتع بهذا اليوم الرائع. 

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

قد تضطر إلى إقناع أحد أفراد الأسرة بفعل الأشياء على طريقتك، قد يتفوق الأطفال في الرياضة وقد يجعلونك فخوراً

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