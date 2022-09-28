استعدادًا لقمة المناخ.. فودة يعاين الاسكوتر والدراجات الهوائية بشرم الشيخ |صور

وسيلة نقل صديقة للبيئة

عاين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاسكوتر والدراجات الكهربائية التي ستعمل بنطاق مدينة شرم الشيخ ضمن استعدادات مؤتمر تغير المناخ بحضور المهندس محمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، والمهندس محمد إيهاب مدير العمليات لشركة رابيت موبيليتي لتكنولوجيا المعلومات، المتخصصة في تقديم خدمات نقل الأفراد عبر السكوتر والدراجات الكهربائية.

وعرض مسئولو شركة رابيت خلال اللقاء الاسكوترات و الدرجات الكهربائية التي سيتم إتاحتها لزوار مدينة شرم الشيخ و مؤتمر تغير المناخCOP27.

و أكد ممثلو الشركة علي دور الشركة في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة النقل المستدام في مصر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر 2030.

مؤتمر تغير المناخ، وأشاد مسئولو شركة رابيت بالتحضيرات الجارية لاستضافة نوفمبر القادم،

و أكد ممثلي الشركة علي دور الشركة في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة النقل المستدام في مصر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق رؤية مصر .2030.

وأشادوا بالتحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، مؤكدين على تطلعهم إلى الاسهام في دعم جهود محافظة جنوب سيناء للإعداد لهذا الحدث الدولي الهام من خلال تقديم خدمات نقل الأفراد عبر وسائل نقل صديقة للبيئة بشكل يسهم في إخراج ومدينة شرم الشيخ بالصورة التي تليق بسمعة مصر الدولية، ويعزز من تطبيق منظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ بشكل خاص..

مؤكدين على تطلعهم إلى الاسهام في دعم جهود محافظة جنوب سيناء للإعداد لهذا الحدث الدولي الهام من خلال تقديم خدمات نقل الأفراد عبر وسائل نقل صديقة للبيئة بشكل يسهم في إخراج مؤتمر المناخ ومدينة شرم الشيخ بالصورة التي تليق بسمعة مصر الدولية ، ويعزز من تطبيق منظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ بشكل خاص.

وقد رحب المحافظ بعرض شركة رابيت، وجار الاتفاق على قيام الشركة بتقديم خدمات نقل الأفراد بالاسكوترز والدراجات الكهربائية بنطاق مدينة شرم الشيخ اعتبارا من الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم جهود المحافظة للتوعية بأهمية الحد من الانبعاثات الكربونية وأثر استخدام وسائل النقل الكهربائية في تحقيق ذلك، فضلا عن توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة تسهم في اظهار التقدم الملموس في بناء منظومة النقل المستدام في شرم الشيخ مدينة السحر والجمال.

فودة يعاين ل

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