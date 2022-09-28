أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على فتاة بالضرب

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "تيك توك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلتها بالضرب وضبط مرتكبى الواقعة.

المتهم تعدى على الفتاة وسرق هاتفها

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تظهر خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها والدتها تتضررا من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلتها بالضرب وسرقة هاتفها المحمول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (26) الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من الفتاه ووالدتها الظاهرتين بمقطع الفيديو بتضررهما من شخصين – مقيمان بالقاهرة لقيام أحدهما بالتعدى عليها بالضرب وسرقة هاتفها المحمول أمكن ضبط المتهمة.

وبمواجهتهما أقرا بوجود علاقة بين المبلغة وأحد المتهمين ، وتم الصلح بينهم.

وفى وقت لاحق حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو ، ووالدتها ، ووالدها ، طليق شقيقتها وطرف ثان: والدة أحد المتهمين ، وشقيقة والدته .

تم ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.