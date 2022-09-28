عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

صدى البلد

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة القسم بدون ترخيص واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المركز، وأمكن ضبط المذكور وبرفقته ٥ مشرفين على المركز ، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد ٥٤ شخصاً داخل المركز.

وبسؤال عدد منهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل المركز بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم.

كما أمكن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – 3 هواتف محمولة  "خاصة بالمتهمين" – 3 سجل دفترى– 3 دفاتر تحصيل نقدية- سيارة تستخدم فى نقل النزلاء للمركز ومجموعة من الحبال .

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية –عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون استشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. فرص عمل للميزان وتحذير للدلو

مدبولي: المؤتمر الاقتصادى من 23-25 أكتوبر وإعلان الأجندة التفصيلية الأسبوع المقبل 

رئيس الوزراء عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل

الداخلية تطلق قوافل إنسانية وطبية بكفرالشيخ والسويس..صور

انتحلوا صفة ضابط .. اعترافات ضحية عصابة الست هانم

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد|إطلالات لافتة للفنانة مي عز الدين

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ