ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة القسم بدون ترخيص واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المركز، وأمكن ضبط المذكور وبرفقته ٥ مشرفين على المركز ، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد ٥٤ شخصاً داخل المركز.

وبسؤال عدد منهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل المركز بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم.

كما أمكن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – 3 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" – 3 سجل دفترى– 3 دفاتر تحصيل نقدية- سيارة تستخدم فى نقل النزلاء للمركز ومجموعة من الحبال .

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية –عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون استشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.