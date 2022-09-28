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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من مهرجان سلا.. أحمد مجدي يشارك متابعيه صورا جديدة له عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان أحمد مجدي عدة صور جديدة له من أحدث جلسة تصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر مجدي بإطلالة متميزة، مرتدي بدلة لبني أنيقة وتيشرت أبيض.

 

وكتب"يسعدني أن أحضر مهرجان سلا السينمائي الدولي بالمغرب 🇲🇦"

وعلي صعيد آخر أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب الجدل خلال الساعات الماضية فور نشر صورة لها مع الفنان أحمد مجدي حيث علقت عليها  شاهدوا من هنا ؛ أجمل رجل في مصر .

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة متسائلين عن حقيقة ارتباطهما، ام انها صورة لتحضير عمل فني .

لم ترد ياسمين الخطيب حتى الان حيث لم تؤكد الارتباط او تنفيه .

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