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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عشان تحافظ على الدايت.. طريقة عمل مكرونة بالخضروات وكرات الدجاج |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قدمت الشيف أسماء درويش، مقادير وطريقة عمل مكرونة بالخضروات وكرات الدجاج، موضحة أن كرات الفراخ سهلة التحضير مقارنة باللحمة ومفضلة من قبل الأطفال.

طريقة عمل مكرونة بالخضروات وكرات الدجاج

وقالت الشيف أسماء درويش، خلال لقائها مع الشيف نورهان ميشيل، ببرنامج «سفرة دايمة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقادير تتكون من:

 نصف كيلو دجاج مخلية

ربع كوب أوراق كزبرة خضراء

 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

 ربع معلقة صغيرة بيكربونات صودا

 بشر ليمونة كبيرة يغير الرائحة للأفضل

السمن والزبدة

توابل مثل بودرة بصل، بودرة ثوم، ملح وفلفل، زنجبيل

وأشارت إلى أن السمنة غير مناسبة في عمل الباستا، ولكنها تكون أفضل مع الحلويات والملوخية.

وللمزيد من التفاصيل شاهدي الفيديو…
 

مكرونة بالخضروات وكرات الدجاج كرات الدجاج كرات الفراخ سهلة التحضير مكرونة بالخضروات نورهان ميشيل سفرة دايمة

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