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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتقديم محتوى سيئ.. إحالة التيك توكر إبراهيم مالك للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

إبراهيم مالك
إبراهيم مالك

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية إحالة إبراهيم مالك، مقدم محتوى على تطبيق الـ"تيك توك"، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية تقديم محتوى غير هادف وسيئ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم إبراهيم مالك، بعد تحرير بلاغ ضده بسبب تقديم محتويات غير هادفة وتلفظه بألفاظ غبر إيجابية ويحرض فيها على نشر الفسق والفجور، كما أنه تطاول على فلاحي مصر في أحد الفيديوهات التي كان يبثها عبر حسابه على تطبيق الـ«تيك توك».

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وجاء فى البلاغ الذي حمل رقم 1991575 لسنة 2022 للنائب العام، بهدف حماية المجتمع المصري والأسر المصرية من المحتويات غير الهادفة والسيئة التي يقدمها إبراهيم مالك.

وأثارت فيديوهات إبراهيم مالك على التيك توك حالة كبيرة من الاستياء على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بسرعة القبض عليه، بسبب الجرأة الزائدة عن اللزوم وانتهاكات الأخلاق ومعايير المجتمع بالألفاظ المشينة.

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