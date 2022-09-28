حنفي جبالي: نؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفلسطينية..صور

خلال استقباله رئيس "الوطني الفلسطيني"..

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، الأربعاء، روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب، بـ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً على مكانة فلسطين المميزة في قلوب المصريين والعرب جميعاً، مُشدداً على التزام الدولة والشعب المصري بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفلسطينية؛ مع تقديم كافة أشكال الدعم للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل القيام بدوره كممثل للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على اعتزازه بهذا اللقاء، مشيراً إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكداً على فخره بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة في مواجهة الإرهاب، مُشدداً على أنه لولا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب، مُشيداً أيضاً بجهود الدولة في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي.

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