الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بـ إيران.

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لإمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران في حال التوصل إلى اتفاق يضمن وقف جميع أنشطتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران كانت على بعد عام واحد فقط من إنتاج أكثر من قنبلة نووية، استنادا إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية، مؤكدا أن كميات من اليورانيوم المخصب ما زالت مخزنة تحت الأرض، دون وجود مؤشرات تدل على تغيير في هذا الوضع.