وكيل تعليم الدقهلية يفاجئ المدارس الخاصة ضمن جولاته للاطمئنان على استعداداتها

قام ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بجولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية شملت كل من، مدرسة الهدى والنور

ومدرسة السيدة خديجة الاسلامية

ومدرسة الزهراء التجريبية الخاصة

ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية

ومدرسة عمر بن الخطاب لضعاف السمع



استهل شعبان جولته بزيارة مدرسة الهدى والنور وتفقد المدرسة و زار الفصول الدراسية ومعامل مقياس الذكاء التى جهزت لقياس نسبة الذكاء لدى للطلاب ومعرفة مستوى ذكائهم لتنمية قدراتهم.

كما زار معمل الكمبيوتر المجهز باحدث اجهزه الكمبيوتر وشاشات عرض وتفقد المركز الاستكشافى بالمدرسة وشاهد اعمال للطلاب وأبدى إنبهاره بأعمال الطلاب.

و أشار إلى أن هذه الاعمال تخلق جيل مبدع مبتكر ثم زار مكتبة المدرسة وأشاد بالنظام الرقمى الموجود بالمكتبة وبالكتب الموجودة بالمدرسة

ووجه مديرة المدرسة بالاهتمام بحصة المكتبة وأشاد بمتحف العلوم وما يحتوى من صخور نادرة وحيوانات محنطة. كما أشاد بالمتحف الحضارى لما به من تصميمات لمختلف الحضارات بداية من العصىور القديمة والوسطى والحديث.

وأبدى إعجابه بالمدرسة وما بها من أعمال ووجه الشكر لمديرة المدرسة وهيئة التدريس.

بعدها توجه الى مدرسة الزهراء التجريبية وأشاد بالجهود المبذولة بالمدرسة وطالب بسرعة الإنتهاء من التجهيزات بالمدرسة ووضع اللمسات الأخيرة لتكون فى إستقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى.

واستأنف جولته بزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ولاحظ سيادته التقصير وعدم الإنضباط داخل المدرسة

وعلى الفور أصدر تعليماته بمجازاة مديرة المدرسة و٢٢ من أعضاء هيئة التدريس بخصم ثلاث أيام من رواتبهم.

وأشار إلى أن هناك عقوبات رادعة للمقصرين فى أداء عملهم.

وتوجه بعد ذلك لمدرسة عمر بن الخطاب لضعاف السمع ولاحظ القصور فى أداء العمل وعدم الانضباط وعلى الفور أصدر تعليماته بمجازاة المقصرين من هيئة التدريس بخصم ثلاث أيام من الراتب.

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