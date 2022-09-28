افتتاح دورة ريادة الأعمال "ابدأ وحسن مشروعك" بدمياط

افتتح الدكتور السعيد عبدالهادى رئيس جامعة حورس و الدكتور محمد عطوة عميد كلية الادارة فاعليات دورة تدريب مدربين برنامج ريادة الاعمال "ابدأ وحسن مشروعك" Start & Improve Your Business (SIYB).

جاء ذلك بحضور بريهان توفيق والمهندس مجدى وهبه ممثلو منظمة العمل الدولية و هدى عوض ممثلة إحدى الشركة المشاركه.

فيما تستمر الدورة لمدة ٥ أيام بالتعاون مع محافظة دمياط وبتنظيم مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر .. معا لمواجهة التحدي في دمياط" . وذلك من اجل توفير فرص عمل للشباب الراغبين والباحثين عن عمل ليكون مصدر رزق لهم.