عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح دورة ريادة الأعمال "ابدأ وحسن مشروعك" بدمياط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور السعيد عبدالهادى رئيس جامعة حورس و الدكتور محمد عطوة عميد كلية الادارة  فاعليات دورة تدريب مدربين برنامج ريادة الاعمال "ابدأ وحسن مشروعك" Start & Improve Your Business (SIYB).
جاء ذلك بحضور بريهان توفيق والمهندس مجدى وهبه ممثلو منظمة العمل الدولية و هدى عوض ممثلة إحدى الشركة المشاركه.
فيما تستمر الدورة لمدة ٥ أيام بالتعاون مع محافظة دمياط وبتنظيم مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر .. معا لمواجهة التحدي في دمياط" . وذلك من اجل توفير فرص عمل للشباب الراغبين والباحثين عن عمل ليكون مصدر رزق لهم.

لترشيد الاستهلاك.. "مياه دمياط" تنظم أنشطة توعوية وتفاعلية بقرى مبادرة حياة كريمة

محافظة دمياط فرص عمل للشباب منظمة العمل الدولية توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

موضوعات متعلقة

السجن 15 عاما لمتهم في إعادة محاكمته بخلية دمياط الإرهابية

ترشيحاتنا

حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتذل.. شريفة ماهر توجه رسالة قوية لأبنائها|فيديو

سمية الخشاب: أحب التواصل مع الطلاب لأنهم يحتاجون النصائح ..فيديو

أرخص سيارة صيني شبابية.. بريليانس FRV مستعملة

هايدي الفضالي: اتخاذ إجراءات رادعة من البداية يمنع جرائم المرتبطين.. فيديو

فرص عمل .. أحمد موسى : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال عام

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتسبب بعض الملابس في انتشار جدري القرود

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أكلات

بعد ظهورها بالحجاب.. أجمل إطلالات زوجة أحمد سعد | شاهد

بعد الصفقات الجديدة | تشكيلة الأهلي VS الزمالك .. من الأقوى ؟

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ