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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر متوسط الدولار في البنوك اليوم 29-9-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه  في مستهل تعاملات اليوم الخميس، لدى أكبر ثاني  بنوك القطاع الخاص نحو 19.49 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع .

وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB

بعد ارتفاعه 57 قرشًا خلال شهرين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه أمس   بمقدار قرشين اثنين علي مستوي البنوك المصرية .

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه   اليوم ، بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا  حكوميا وخاصا عاملا بمصر 

أقل سعر

 ووصل أقل سعر لـ الدولار  مقابل الجنيه ف  نحو 19.44 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع  وذلك علي مستوي أحد أهم بنوك القطاع الخاص وهما بنكي " الكويت الوطني، البركة".

أعلى سعر 


أظهر أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  في البنوك المصرية التابعة للقطاع الخاص، ليسجل 19.53 جنيها لشراء و 19.56 جنيها للبيع لدي مصرف أبوظبي الاسلامي


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.46 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك  HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، المشرق، قناة السويس، بلوم".


وبلغ سعر الدولار نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري،  العربي الافريقي الدولي".

 

سعر البنك المركزي

 وبلغ الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.55 جنيها للبيع.
 

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.5 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، ".

 

ثاني أعلي سعر 


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي ميد بنك والإسكندرية نحو 19.51 جنيها للشراء و 19,54 جنيها للبيع.

البنك المركزي

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