سعر متوسط الدولار في البنوك اليوم 29-9-2022

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس، لدى أكبر ثاني بنوك القطاع الخاص نحو 19.49 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع .

وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بمقدار قرشين اثنين علي مستوي البنوك المصرية .

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم ، بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا عاملا بمصر

أقل سعر

ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ف نحو 19.44 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع وذلك علي مستوي أحد أهم بنوك القطاع الخاص وهما بنكي " الكويت الوطني، البركة".

أعلى سعر



أظهر أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية التابعة للقطاع الخاص، ليسجل 19.53 جنيها لشراء و 19.56 جنيها للبيع لدي مصرف أبوظبي الاسلامي



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.46 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، المشرق، قناة السويس، بلوم".



وبلغ سعر الدولار نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي".

سعر البنك المركزي

وبلغ الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.48 جنيها للشراء و 19.55 جنيها للبيع.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.5 جنيها للشراء و 19.56 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، ".

ثاني أعلي سعر



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي ميد بنك والإسكندرية نحو 19.51 جنيها للشراء و 19,54 جنيها للبيع.