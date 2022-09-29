عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 "مناسبة سعيدة"

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

تشير توقعات برج العذراء اليوم، الانتقال إلى مسكن جديد، لذا استعد للاستمتاع بإنشاء منزل جديد.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 26 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 : حفلة موسيقية

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

هناك احتفالات ومناسبات سعيدة في المنزل، مما قد يجعلك أنت وأحبائك في حالة مزاجية مرحة، من المرجح أن يكون مواليد برج العذراء محظوظين في الأمور المالية وسوف ينجحون في إضافة مدخراتهم، قد تكون التغييرات في النظام الغذائي مفيدة أيضًا في الحفاظ على الوزن، ستتمكن من تجنب تعارض رحلة رسمية مع خططك الشخصية.

توقعات برج العذراء مهنيا

سيقدم الزملاء والمرؤوسون يد المساعدة لتمكين مواليد برج العذراء من إكمال مشروع مهم في العمل في الوقت المحدد.

توقعات برج العذراء صحيا

يجب عليك تجنب قضاء الوقت في العزلة ومحاولة البقاء بصحبة أصدقائك وأحبائك، تجنب الإفراط في تناول الكافيين.

توقعات برج العذراء عاطفيا

يحاول مواليد العذراء بمحاولة تكثيف علاقاتهم الرومانسية وإضفاء الإثارة عليها ، لجعل علاقات الحب الخاصة بهم أكثر إثارة.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

من المرجح أن تكون الحياة الأسرية لأبناء برج العذراء سلسة ، لكن لا تبالغ في تحليل المواقف مع أفراد الأسرة.

برج العذراء توقعات برج العذراء توقعات برج العذراء عاطفيا توقعات برج العذراء صحيا توقعات برج العذراء مهنيا حظك اليوم برج العذراء وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. فرص عمل للميزان وتحذير للدلو

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : خلاف أسري

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : قضي وقت مع شريك حياتك

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : ثق بنفسك

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : اتبرع ببعض الملابس

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : بدء الريجيم

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : اشتراك في كورس

برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : رحلة ليوم واحد

ترشيحاتنا

السفير البريطاني: أنا زمهلاوي وبشجع الفرق المصرية كلها

دعاء النبي عند الكرب .. 33 كلمة لا ترد في هذه الساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

إعصار إبان .. حاكم فلوريدا يحذر من كارثة خطيرة

فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : متتصرفش بتهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة| شاهد

قبل حدوثها بأيام.. إشارات تحذيرية للسكتة الدماغية

ابعدوا عن محسنات الكيك.. طبيبة تكشف عن أمراض مميتة تصيبك |احذرها

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

فيديو

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ