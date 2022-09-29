عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل انتهاء المدة.. إجراءات تحديث بطاقات التموين 2022

تحديث بطاقات التموين
تحديث بطاقات التموين

بعد ساعات تنتهي مدة تحديث بطاقات التموين 2022 التى أعلنت عنها وزارة التموين والتى تنتهي غدا 30 سبتمبر، حيث يمكن للمواطنين تحديث بطاقات التموين الخاصة بهم عبر الدخول إلى موقع دعم مصر والتسجيل على بوابة مصر الرقيمة من أجل تحديث البيانات لمستفيدي الدعم التمويني.

 

تحديث بطاقات التموين 2022

 

ويمكن للمواطنين أصحاب بطاقات التموين تحديث بياناتهم عبر التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الموثق باسم صحاب البطاقة التموينية، خاصة أن آخر موعد هو غدا 30 سبتمبر.

txt

بعد فك حظر تصديرها| طلب برلماني بـ ضم 8 سلع لـ بطاقات التموين

txt

وزير التموين: المستودعات الإستراتيجية تمكن من متابعة مخزون السلع بالربط الإلكتروني

وتحديث بطاقات التموين 2022، إلزامي لكل مواطن أو صحاب بطاقة تموين يتلقي رسالة بون صرف الخبز، والذى يتوجب عليه تسجيل رقم المحمول.

 

اجراءات تحديث بطاقات التموين 2022

 

وتتضمن اجراءات تحديث بطاقات التموين 2022 من خلال تسجيل الدخول لموقعي دعم مصر وأيضا مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين من خلالهما تسجيل رقم المحمول، لاستكمال قاعدة بيانات بطاقة التموين، وسهولة التواصل مع المواطن عبر رقم المحمول الذى تم تسجيله، أو إرسال رسالة نصية على الهاتف.

- يمكن للمواطنين المستفدين من الدعم التمويني الدخول إلى موقع دعم مصر.

- يجب على المواطن أن يقوم بإدخال رقم البطاقة التموينية.

- وفى الخطوة الثالثة يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول

- وأخيرا يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

وتتيح وزارة التموين العديد من الطرق السهلة التى يمكن للمواطن أن يسجل عبرها رقم هاتفه، كالتوجه إلى مكاتب التموين وتسجيل رقم الهام بشلكل مجاني، حيث يتم تقديم الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وأيضا رقم الهاتف.

الفئات المستثناءة من رقم الهاتف

وبالتالي يمكن للمواطنين تسجيل بيانتهم وتحديثها ليس فقط عن طريق بوابة دعم مصر ولكن أيضا عن طريق  مراكز الخدمة ومكاتب التموين بالإضافة إلي موقعي (‏دعم مصر – مصر الرقمية )،  لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة.

txt

التموين: طرح 25 ألف طن أرز هندي على بطاقات الدعم أكتوبر المقبل

txt

باقٍ 4 أيام .. كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

وأكدت وزارة التموين فى أكثر من مناسبة ضرورة أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة حتى يسهل التواصل، كما أتاحت الوزارة لبعض الأسر أن يتم تسجيل رقم هاتف ليس بالضرورة أن يكون بأسمائهم كأسر السجناء أو كبار السن حيث أن هذه الفئات لا يمكنها التحرك.

تحديث البيانات عبر دعم مصر ومصر الرقمية

وتمتد اجراءات تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقعي (دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم حتى غدا الجمعة الموافق 30 سبتمبر، حيث تمكن وزارة التموين المواطنين من الدخول للموقع وتسجيل البيانات.

وكانت أعلنت وزارة التمون فى وقت سابق زيادة الدعم التمويني لمدة 6 أشهر فى إطار حزمة الحمياة الإجتماعية التى أعلنت عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتضمن إضافة 100 جنيه على البطاقة الى تضم أسرة واحدة، كما يتم صرف دعم استثنائي بقيمة 200 جنيه إضافية للبطاقة التي تضم أسرتين، فيما يتم صرف 300 جنيه إضافية للبطاقات التي تضم 3 أسر فيما أكثر.

ووفق لما أعلنته وزارة التموين فقد تم صرف الدعم الاستثنائي بداية من سبتمبر والذى يستمر لمدة 6 شهور وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى وقت سابق أعلن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، عدم إلغاء أي بطاقة تموين بسبب تسجيل رقم الهاتف المحمول، لافتا إلىي أن تحديث البيانات يأتى فى إطار سهول التواصل مع المواطنين وتقديم خدمة أفضل.

تحديث بطاقات التموين 2022 اجراءات تحديث بطاقات التموين 2022 مصر الرقمية دعم مصر بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

بعد الإساءة لـ سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق بهذه الطريقة

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

الأهلي يضم لاعبًا برازيليًا من الدوري الياباني |تفاصيل

بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

موضوعات متعلقة

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وزير التموين: المستودعات الإستراتيجية تمكن من متابعة مخزون السلع بالربط الإلكتروني

ترشيحاتنا

بعد 12 يوما من الاحتجاجات العارمة.. الرئيس الإيراني يعيد النظر بقضية الحجاب (القصة الكاملة)

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

التضامن: استخراج 877 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقات الشديدة

العم القاتل.. فشل في هتك عرض ابنة شقيقه فخنقها بالإسماعيلية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع جاسر - 132 لإحدى وحدات الدفاع الجوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع جاسر - 132 لإحدى وحدات الدفاع الجوى

في اليوم العالمي للقلب.. عادات شائعة تدمره وتعرضك لخطر النوبات|رقم 3 كارثة

إزاي خسوا كدا؟! نجمات خسرن وزنهن في أسابيع |صور

احترس منها.. أشهر أنواع الجبن الفاسد المنتشرة بالأسواق

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ