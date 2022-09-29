مواجهات نارية..كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأهلي في كأس العالم لليد

أصبح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على موعد مع خوض مواجهات قوية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأسفرت القرعة الخاصة بمونديال الأندية لكرة اليد عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر المجموعة فقط إلى الدور المقبل للبطولة " نصف النهائي " وهو الامر الذي يشير إلى أن الأهلي سيكون على موعد مع مباريات قوية نتيجة المنافسة الشرسة مع بنفيكا البرتغالبي ومضر السعودي .

ويشارك الأهلي في البطولة بقائمة مكونة من : "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي ".

ويتواجد الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد باعتباره بطل إفريقيا بعد أن تمكن من الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب نظيره الزمالك .