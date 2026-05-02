إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة اليوم، في حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) أعلى الكوبري، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة أجرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، اعلي كوبري العامرية بغرب الإسكندرية وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث وفرض كردون مروري لتأمين المنطقة وتيسير حركة السير.

وبالمعاينة الأولية تبين إن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق التريلا، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بسيارة أجرة كانت تمر بالطريق في ذات التوقيت، وهو ما تسبب في تهشم أجزاء من السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور، دون تسجيل حالات وفاة حتى الآن.

من جانبها، باشرت الجهات المختصة رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل تدريجي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.