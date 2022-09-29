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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زحام شديد وبكاء.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان صيدلي حلوان

تشيع جثمان صيدلي
تشيع جثمان صيدلي حلوان

شيع المئات من أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية مساء اليوم، جثمان الصيدلي ولاء زايد "صيدلي حلوان" والذي لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس في حلوان بمحافظة القاهرة.


وشهدت جنازة وتشيع جثمان صيدلي حلوان ولاء زايد، زحاما شديدا من أهالي المنوفية واهالي الضحية، الذين تجمعوا لتشيع الجثمان لمثواه الاخير.

كان اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة قد تلقي إخطارًا من اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمباحث قسم شرطة حلوان بسقوط شخص من علو من عقار سكني بدائرة القسم .

انتقل رجال المباحث وتبين من الفحص والتحري سقوط طبيب صيدلي من شرفة منزله بالطابق الخامس بسبب خلافات مع عائلة زوجته الأولى وإجباره علي تطليق زوجته الثانية بعد اكتشافهم تلك الزيجة، كما تبين أن مشادة نشبت مع أفراد عائلة زوجته الأولي قبل وقوع الحادث بقليل ، وقام بمغافلتهم وألقي بنفسه من منزله ليلقي مصرعه في الحال بعد اتهامه بالاستيلاء علي 25 ألف جنيه منها.

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