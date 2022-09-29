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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يشهد حملة تنظيف نهر النيل

صدى البلد

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  اليوم الخميس فعاليات حملة تنظيف نهر النيل بمشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ، وذلك تعظيما لجهود الدولة المبذولة لحماية نهر النيل.


 والتى اطلقتها مؤسسة شباب بتحب مصر على مستوى 16 محافظة مطلة على نهر النيل تحت رعاية ودعم وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والرى بالمشاركة مع جهاز شئون البيئة  

ويأتى هذا الحدث فى إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ  Cop 27 
فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ .


جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام المحافظة  و اللواء محمد عدلى مساعد مدير امن الاقصر وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى ومسئولى حماية النيل وجمعيتى مفتاح الحياة وشباب بتحب مصر ومشاركة متميزة لمؤسسة الهلال الاحمر المصرى فرع الاقصر .

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وقد بدأت الفاعلية بنادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر وانطلاق المراكب النهرية وعلى متنها الشباب المتطوع والقيادات المشاركة وقد تمت أعمال النظافة والتطهير بالاستعانة بمعدات حماية النيل ولنشات المجتمع المدنى .


ومن جانبه اثنى محافظ الأقصر على الجهود التى قام بها الشباب المتطوعون والمشاركون فى حملة تنظيف نهر النيل كما وجه خالص الشكر والتقدير لما يقوم به عمال النظافة بمجلس مدينة الأقصر والمشاركين بالحملة مشيدا بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى.

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