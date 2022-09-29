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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر يعقد اجتماعه الدوري

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

عقد مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر جلسته رقم (17)، برئاسة  الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، و بحضور الأستاذ الدكتور محمود النوبي، مدير المركز،  والسادة عمداء الكليات وأعضاء مجلس الإدارة.

 

وافق المجلس على بعض القرارات التي تيسر العمل بالمركز، وتيسر على السادة المتدربين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والراغبين في التدريب من المجتمع المدني للإفادة بأكبر قدر ممكن من نشاطات المركز ودوراته التدريبية.

 

كما شهدت الجلسة استعراض مقترح عمل بروشور للمركز يوضح أهدافه ورؤيته ورسالته ومهامه وبيانات التواصل.

 

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يشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أحد المراكز الأكاديمية التي تقدم دورات بمجالات متعددة  لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة و حجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.

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