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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الآثار

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية

أكد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023، تسير بانتظام داخل الجامعة منذ انطلاقها يوم 18 من سبتمبر الجاري.

 

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة أعمال إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد لكلية الآثار بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، والذي رافقه خلال الجولة السادة وكلاء كليتي الآثار والحاسبات والمعلومات.

واطمأن الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة على حسن سير إجراءات توقيع الكشف وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات والإرشادات خلال فترة إجراء الكشف الطبي.

يشار إلى أن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجامعة الأقصر بدأت من 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، وفقا للجدول  للكشف الطبي لكافة الكليات وهو كالتالي:


- كلية السياحة والفنادق يوم 26 سبتمبر

- كلية الطب يوم 27 سبتمبر

- التخلفات في يومي 28 و29 سبتمبر.

و على الطلاب المتقدمين بضرورة إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية توقيع الكشف الطبي.

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