تلال وهضاب .. وفاء مكي ترد على سبب زيادة وزنها | فيديو

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".



علقت الفنانة وفاء مكي على زيادة وزنها قائلة،: "عظمي عريض وجسمي كله تلال وهضاب"، لتعلق الإعلامية ياسمين عز، قائله: "طول عمرك بطاية".

وفاء مكي ترد على سبب غيابها الفني



تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، قائله: "علشان اشتغل لازم أجيب وقت، وأنا معنديش الوقت، لأني دائما مع ابني، وأحيانا اضطر أصحى الفجر وأنام ساعتين فقط من أجله".

وأضافت الفنانة وفاء مكي،: "ابني مسئول مني مسئولية كاملة"، لافته: "شكله حلو شبهي وشعره مسبسب وجاله بطولة فيلم ورفضه".