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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلال وهضاب .. وفاء مكي ترد على سبب زيادة وزنها | فيديو

وفاء مكي
وفاء مكي

حلت الفنانة وفاء مكي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر".

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علقت الفنانة وفاء مكي على زيادة وزنها قائلة،: "عظمي عريض وجسمي كله تلال وهضاب"، لتعلق الإعلامية ياسمين عز، قائله: "طول عمرك بطاية".

 وفاء مكي ترد على سبب غيابها الفني


تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، قائله: "علشان اشتغل لازم أجيب وقت، وأنا معنديش الوقت، لأني دائما مع ابني، وأحيانا اضطر أصحى الفجر وأنام ساعتين فقط من أجله".

وأضافت الفنانة وفاء مكي،: "ابني مسئول مني مسئولية كاملة"، لافته: "شكله حلو شبهي وشعره مسبسب وجاله بطولة فيلم ورفضه". 

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