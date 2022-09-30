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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : اخرج بالليل

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، أنه قد يكون من الجيد لك ولزوجك الاستثمار المشترك في بعض الممتلكات أو الأدوات المالية.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. فرص عمل للميزان وتحذير للدلو

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 26 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

قد يظل وضعك مرضيًا، ومع ذلك، لا يجب أن تعتمد كليًا على دخلك الشهري، يُنصح بالابتعاد عن أي نوع من الخلاف أو أي ممارسة غير أخلاقية يمكن أن تلوث سمعتك، يمكنك الانغماس في التأمل الذاتي والتفكير في الأخطاء والتجارب السابقة مما سيمكنك من المضي قدمًا في جميع جوانب الحياة، طريقة سهلة وطبيعية للتخلص من الأرق هي النشاط البدني، اجعلها قاعدة للتنزه في المساء. قد تكون فكرة جيدة لك ولزوجك أن تستثمر بشكل مشترك في بعض الممتلكات أو الأدوات المالية.

توقعات برج الأسد مهنيا

قد تتأخر المواعيد النهائية وقد تزعج مزاجك، قد يتم تذكير بعضكم بمدونة قواعد السلوك أيضًا، فقط تأكد من أنك لا تنغمس في الجدالات أو المواجهات.

توقعات برج الأسد صحيا

حاول أن تنام وتسترخي بعيدًا عن صخب اليوم الذي يسبق موعد النوم واستحم بالزيوت العطرية لنوم هادئ.

توقعات برج الأسد عاطفيا

يمكن لبعض مواليد الأسد أن يقرروا نقل علاقتهم الرومانسية إلى المستوى التالي، وإذا كانت حياتك العاطفية تفتقر إلى العاطفة ، فقد يساعد ذلك اليوم في جذبها مرة أخرى.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

قد تنجح في حل سوء الفهم السابق مع أفراد عائلتك، هذا سيجلب الكثير من السلام والوئام في المنزل.

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