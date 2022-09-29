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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

*في إطار تسجيلها بموسوعة جينيس..*

صبحي ينيب مساعده للسياسات والتنمية الشبابية في تدشين أكبر حملة نظافة لنهر النيل

صدى البلد

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، في تدشين أكبر حملة نظافة لنهر النيل، والتي تنظمها مؤسسة شباب بتحب مصر برئاسة احمد فتحي، في اطار تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفي كلمته، نقل الدكتور عبد الله الباطش تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه الكبير بهذه الحملة، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تتشرف برعاية هذا الحدث  ضمن الرعاة الحكوميين وهم وزارات "البيئة، التنمية المحلية، والموارد المائية والري"، مشيداً بجهود مؤسسة شباب بتحب مصر في مجال الحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغييرات المناخية، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نسخته السابعة والعشرين والمقرر  انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

أكد مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية أن هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وخاصة بين شريحة النشء والشباب، مبيناً أن إشراك الشباب في هذه الحملة يتماشى مع الأجندة الوطنية التي أطلقتها الوزارة بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة.

أوضح  الدكتور عبد الله الباطش أن الشباب لهم دور كبير في الحفاظ على البيئة والتوعية بها بين أقرانهم، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل من خلال مبادرات وبرامج متعددة على تشجيع المزيد من الشباب والنشء  على الحفاظ على البيئة من خلال شعب البيئة بمراكز الشباب، والتي توسعت بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة لتصبح أندية المناخ والبيئة.

حضر فعاليات تدشين الحملة إلينا بانوفا- المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، المهندس هاني عازر ، هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، باتريشيا أوبوزوا نائبة رئيس "كوكاكولا" للشئون الحكومية والاتصالات والاستدامة في إفريقيا،  وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ،  والشخصيات العامة وممثلو السفارات والشباب المصري .

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