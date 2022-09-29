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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرفض الاعتراف باستفتاء الضم الروسية في أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لن تعترف أبدًا بضم روسيا للمناطق الأوكرانية، لافتًا إلى أن الاستفتاءات المنظمة تعتبر انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم، الخميس "الاستفتاءات المزعومة كانت زائفة.. والنتائج صنعت في موسكو".

ولفت إلى أن أمن الولايات المتحدة والعالم يعتمد على أمن جزر المحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن التغير المناخي تهديد وجودي لشعوبها.

ضم المناطق غدًا

يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفلا رسميًا غدًا الجمعة حيث سيعلَن ضم 4 مناطق من أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها أجرت عمليات تصويت في لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وفي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني.

وسيلقي الرئيس الروسي خطابا رسميا في الكرملين.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أقيمت الاستعدادات بالفعل في الساحة الحمراء في موسكو، ونُصبت لافتات تنسب المناطق الأربع إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف: "غدا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش ستشهد ساحة سانت جورج التابعة لقصر الكرملين حفل توقيع ضمّ المناطق الجديدة إلى روسيا".

ومن المتوقع أن يحضر الحفل اثنان من القادة الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني.

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