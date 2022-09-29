جوتيرتش: الضم الروسي لمدن أوكرانيا سيطيل أمد آثار الحرب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى بالقوة أو تهديد بالقوة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

تصعيد خطير

وأضاف جوتيرتش أن الضم الروسي لأربع مناطق أوكرانية لن يكون له أي قيمة قانونية، وسيكون "تصعيدًا خطيرًا" ويجب عدم قبوله.

ولفت إلى أن الضم الروسي لمناطق أوكرانية سيطيل أمد آثار الحرب على الاقتصاد العالمي ولا سيما في البلدان النامية، موضحًا أن عمليات الضم في أوكرانيا "لا مكان لها في العالم المعاصر".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي قرار تتخذه روسيا بشأن ضم أجزاء من أوكرانيا سوف يزيد من صعوبة تحقيق تطلعات السلام.

حفل بوتين

يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفلا رسميًا غدًا الجمعة حيث سيعلَن ضم 4 مناطق من أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها أجرت عمليات تصويت في لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وفي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني.

وسيلقي الرئيس الروسي خطابا رسميا في الكرملين.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أقيمت الاستعدادات بالفعل في الساحة الحمراء في موسكو، ونُصبت لافتات تنسب المناطق الأربع إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف: "غدا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش ستشهد ساحة سانت جورج التابعة لقصر الكرملين حفل توقيع ضمّ المناطق الجديدة إلى روسيا".

ومن المتوقع أن يحضر الحفل اثنان من القادة الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني.