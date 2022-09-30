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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنمية الثقافية يمدد الإشتراك "للمواهب الذهبية" حتى منتصف أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظرا للإقبال علي الإشتراك بمسابقة " المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم والتي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، في مجالات الموسيقي والغناء، فقد تقرر مد فترة تلقي طلبات المشاركة بالمسابقة حتي 16 أكتوبر 2022، حتي يتسني لأكبر عدد من أصحاب المواهب الإشتراك بالمسابقة، ويتمكن طلاب المدارس من ذوي الهمم في المشاركة بالمسابقة.

تشترط المسابقة ضرورة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، تقديم إسطوانه  dvd تحتوي علي أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال علي موقع صندوق التنمية الثقافية، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

يحصل جميع المتسابقين علي شهادات مشاركة، كما تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة بالاضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام .

مسابقة المواهب الذهبية أصحاب الهمم صندوق التنمية الثقافية جمعية البلد مجالات الموسيقي والغناء مد فترة تلقي طلبات المشاركة

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