مديرية أوقاف الجيزة تكرم الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي.. صور

شهد الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومسجد موسى بن نصير بميدان الجيزة، والذي نظمته مديرية أوقاف الجيزة.



وخلال التكريم أشاد مدير مديرية أوقاف الجيزة بدور واعظات الأوقاف واصفًا لهم بالقوى الناعمة لوزارة الأوقاف والتي تؤتي ثمارها في بناء النشء على الوعي والفكر الرشيد، فواعظات الأوقاف أثبت جدارتهن في العمل الدعوي، كما أشاد بما رآه رأي العين من نجاح لأئمة وواعظات الأوقاف في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال من خلال البرنامج الصيفي الذي عقد بالمساجد على مدار ثلاثة أشهر مضت فكان بمثابة تطبيق عملي لدور الأوقاف الرائد في نشر الفكر الوسطي المستنير وتربية النشء على الأخلاق والقيم والسلوك.



كما أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي يحقق الارتقاء بالتوجهات الفكرية للأطفال ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويعد جيلًا واعدًا يؤمن بالوسطية والاعتدال، ويتلقون تعاليم الإسلام التي لا تشوبها شائبة في الحسن والجمال والسماحة، كما قوَّى الجانب الوطني لدى النشء والشباب، وحماهم من الأفكار المتطرفة، وعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الرشيدة لديهم، وفي ختام الحفل تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.

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