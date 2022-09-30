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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشاغب.. قصة فسخ عقد يوسف بلايلي صفقة الأهلي والزمالك المرشحة

يوسف بلايلي
يوسف بلايلي

أعلن نادي بريست الفرنسي رسميا، فسخ التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي: يوسف لم يشعر بالراحة خاصة كونه بعيدا عن عائلته، ولذلك كان من الصعب عليه أن يواصل السير على هذا الطريق.

وأضاف: بلايلي لم يتأقلم جيدًا مع الحياة اليومية في نادي بريست، ولم يستطيع البقاء بعيدًا عن عائلته لقد اتفقنا على فسخ العقد بالتراضي.

وكان والد يوسف البلايلي، أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، تلقيه عروضًا من الأهلي والزمالك “عن طريق وكلاء” لضم نجله، لكن اللاعب لم يحسم مستقبله حتى الآن

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صدى البلد يستعرض قصة فسخ عقد يوسف البلايلي مع نادي بريست الفرنسي . 
 

وقع الجزائري يوسف بلايلي عقدا مع نادي بريست الفرنسي في شهر يناير 2022.

الجزائري يوسف بلايلي شارك عدة أشهر مع الفريق الفرنسي، ولكنه أصبح الآن لاعب حرًا

خاض يوسف بلايلي 19 مباراة بقميص نادي بريست، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف بلايلي 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يوم 29 سبتمبر 2022 أعلن نادي بريست الفرنسي عن فسخ عقده بالتراضي مع يوسف بلايلي لأسباب عائلية.

ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذة الواقعة مع الجزائري يوسف بلايلي من حيث فسخ العقد.

وسبق ان فسخ اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع أنجيه الفرنسي وأهلي جدة وقطر القطري وأخيرًا بريست.

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أسباب فسخ العقد

كشفت جمعية أنصار بريست عن أسباب فسخ التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي ومن ضمنها منزله المستأجر في حالة مدمرة الامر الذى احتاج الى إصلاحات تزيد عن 35 ألف يورو.

وذكرت جمعية أنصار بريست أن الغرف المخصصة للاعب الجزائري يوسف بلايلي في الفنادق دائمًا كارثية، ووضع اسمه ضمن القائمة السوداء في فنادق مدينة بريست.

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مفاوضات الأهلي 

كان الإعلامي مهيب عبدالهادي كشف عن تطورات ملف قرب انضمام الجزائري يوسف بلايلي نجم بريست الفرنسي السابق ل الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن بعض الوكلاء عرضوا اسم بلايلي علي الأهلي بقوة خلال الفترة الحالية، ولكن الأهلي يدرس الأمر حتي الآن. 

وأضاف مهيب عبدالهادي أن بلايلي لاعب كبير ولكنه بحاجة لطريقه تعامل من نوع خاص، وهو ما تجيده الأندية الكبيرة. 

وتابع أنه في حال انضم بلايلي للأهلي سيكون إضافة كبيرة للفريق.

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