عقب فسخ تعاقده.. يوسف بلايلي يقترب من الأهلي بالميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات ملف قرب انضمام الجزائري يوسف بلايلي نجم بريست الفرنسي السابق ل الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن بعض الوكلاء عرضوا اسم بلايلي علي الأهلي بقوة خلال الفترة الحالية، ولكن الأهلي يدرس الأمر حتي الآن.

وأضاف مهيب عبدالهادي أن بلايلي لاعب كبير ولكنه بحاجة لطريقه تعامل من نوع خاص، وهو ما تجيده الأندية الكبيرة.

وتابع أنه في حال انضم بلايلي للأهلي سيكون إضافة كبيرة للفريق.

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أعلن نادي بريست الفرنسي رسميا، فسخ التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي: يوسف لم يشعر بالراحة خاصة كونه بعيدا عن عائلته، ولذلك كان من الصعب عليه أن يواصل السير على هذا الطريق.

وأضاف: بلايلي لم يتأقلم جيدًا مع الحياة اليومية في نادي بريست، ولم يستطيع البقاء بعيدًا عن عائلته لقد اتفقنا على فسخ العقد بالتراضي.

وكان والد يوسف البلايلي، أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، تلقيه عروضًا من الأهلي والزمالك “عن طريق وكلاء” لضم نجله، لكن اللاعب لم يحسم مستقبله حتى الآن.

يذكر أن يوسف بلايلي انضم إلى نادي بريست الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي قطر القطري.

أرقام يوسف بلايلي:

خاض يوسف بلايلي 19 مباراة بقميص نادي بريست، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف بلايلي 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.