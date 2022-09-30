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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيسافر للخارج...مهيب عبدالهادي يكشف تفاصيل الحاله الصحية لـ وليد سليمان

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن الحالة الصحية لـ وليد سليمان نجم الأهلي والمنتخب السابق خلال الفترة الحالية. 

وأضاف في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن وليد سليمان يعاني من آلام في فقرات العمود الفقري منذ فترة طويلة.

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واضاف أن وليد سليمان سيسافر للخارج من أجل علاج آلام تلك الفقرات مشددا أن العلاج لن يكون بعملية جراحية.

وأضاف أن وليد سليمان سيخضع للعلاج الطبيعي في الخارج للعلاج مشددا أن وليد سليمان فور عودته سيبدأ مهام منصبه الإداري في الأهلي .

 

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وزير الشباب والرياضة يحضر مباراة فى بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة اليد خلال زيارته لأسبانيا


شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مباراة كرة اليد بين فريق برشلونة الإسباني وفريق RK Celje من سلوفانيا، وذلك على هامش زيارته للمملكة الإسبانية، وفى إطار تلبية دعوة مسئولى برشلونة لحضور مبارة الفريق الكتالونى ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة اليد.

أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للصالة المغطاة المستضيفة للمباراة، وتنوع البنية الرياضية التابعة لنادى برشلونة الإسباني، والتى تخدم مختلف فرق النادى، والتنظيم الجيد لدخول الجماهير، والتشجيع المثالى للفريقين طوال دقائق المباراة.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على المستوى الرائع الذى تقدمه فرق منتخبات اليد فى دورى أبطال أوروبا، مشيراً -فى ذات الوقت- إلى تميز كرة اليد المصرية على مستوى جميع المنتخبات الوطنية، والإنجازات التى تحققها في مختلف المحافل، وكذا مستوى الفرق المصرية في المنافسات المحلية والقارية .

حضر المباراة مجموعة من مسئولى إدارة نادى برشلونة الأسبانى ، ومدير تسويق النادى، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوارة الشباب والرياضة وسط حضور مجموعة من مشجعى الفريقين.

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