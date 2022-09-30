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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكنش طايق نفسه.. بركات يكشف سر أزمة حسام حسن مع موسيماني

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد بركات، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي، كانت لديه العديد من السلبيات خلال فترة تواجده مع الفريق الأحمر.


وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " رغم تحقيق بيتسو موسيماني العديد من الانجازات مع الأهلي إلا أنه كان عاني من سلبيات عديدة".
وتابع: "أحد أبرز هذه السلبيات هي عدم إعطاء عدد كبير من اللاعبين لفرصة لخوض بعض الدقائق مع الفريق".

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وأتم: "حسام حسن أحد هؤلاء اللاعبين، وبلغة الكرة فاللاعب «مكنش طايق نفسه» بسبب قلة المشاركة".

 

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وزير الشباب والرياضة يحضر مباراة فى بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة اليد خلال زيارته لأسبانيا


شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مباراة كرة اليد بين فريق برشلونة الإسباني وفريق RK Celje من سلوفانيا، وذلك على هامش زيارته للمملكة الإسبانية، وفى إطار تلبية دعوة مسئولى برشلونة لحضور مبارة الفريق الكتالونى ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة اليد.

أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للصالة المغطاة المستضيفة للمباراة، وتنوع البنية الرياضية التابعة لنادى برشلونة الإسباني، والتى تخدم مختلف فرق النادى، والتنظيم الجيد لدخول الجماهير، والتشجيع المثالى للفريقين طوال دقائق المباراة.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على المستوى الرائع الذى تقدمه فرق منتخبات اليد فى دورى أبطال أوروبا، مشيراً -فى ذات الوقت- إلى تميز كرة اليد المصرية على مستوى جميع المنتخبات الوطنية، والإنجازات التى تحققها في مختلف المحافل، وكذا مستوى الفرق المصرية في المنافسات المحلية والقارية .

حضر المباراة مجموعة من مسئولى إدارة نادى برشلونة الأسبانى ، ومدير تسويق النادى، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوارة الشباب والرياضة وسط حضور مجموعة من مشجعى الفريقين.

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