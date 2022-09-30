مدرب المنتخب للكراسي المتحركة: مصر قادرة على تنظيم أي بطولة

قال الكباتن وائل عبد العاطي مدرب منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة، إن أول بطولة كأس العالم لكره اليد على الكراسي متحركة مع الهاند بول مصر تحصل على تنظيمها؛ وذلك يعني أن اللاعب لابد أن يكون متمكن من الكرسي وقادر على الحركة به جيدا.

أضاف الكابتن وائل عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج مانشيت؛ أن عندما تنوي الحكومة المصرية على تنظيم حفل او بطولة فهي تستطيع بالفعل العمل.

أوضح مدرب منتخب كره اليد للكراسي المتحركة؛ أن بدأ التدريب يوم 17 أغسطس؛ مضيفا أن مدرب كرة هاند بول عادي لكن جاءه التكليف بالتدريب للمنتخب مشيرا إلى أن هؤلاء اللايبه بزل المجهود معهم بشكل كامل وبدون أي تقصير.

وتابع أن مصر والهند هي الدول الحديثة في تنظيم هذا الدوري؛ مشيرا الى ان كل الطلبات التي يتم طلبها من اللاعيبه يقوموا بأدائها وذلك يدل على الالتزام الكامل منهم.

