سداد أذني عن تجاوزات الجماهير .. مؤمن زكريا يكشف سر احتفاله المميز ويدعو لنبذ التعصب

كشف مؤمن زكريا نجم الأهلي عن سر احتفاله المميز طوال مسيرته الكروية.

واكد مؤمن زكريا في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن الاحتفال كان عبارة عن سداد أذنيه عن أي إساءة من الجماهير ضده.

واضاف مؤمن زكريا أن اللاعب في النهاية هو بشر ولديه أسرة وأصدقاء ولا يحب سماع الإهانة والتجاوزات من المشجعين داخل الملعب.

وتابع أنه يتمني من الجماهير الابتعاد عن التعصب الكروي وتجشيع الفريق فقط دون تجاوز .

وتابع أنه عقب "مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي احتفل جمهور ليفربول بفوز فريقه، ولم يقم مشجعو تشيلسي بأي تجاوزات بعد خسارة فريقهم، وهذا ما ندعو له الابتعاد عن التعصب والتحلي بالروح الرياضية".

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