تراس: لن نقبل اعتبار مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا جزء من روسيا

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن بلادها لن تقبل مطلقا اعتبار مناطق "دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا" جزء من روسيا.



وقالت تراس - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، إن "المملكة المتحدة لن تتجاهل أبدا الإرادة السيادية لهؤلاء الأشخاص، ولن تقبل أبدا مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا باعتبارها أي شيء سوى إنها أراضي أوكرانية."



وأضافت "لا يمكن السماح لبوتين بتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة الغاشمة، وسنعمل على ضمان أن يخسر هذه الحرب غير القانونية."

كانت روسيا قد أجرت، في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، استفتاءات لضم 4 مناطق تخضع لسيطرة موسكو في أوكرانيا (هي دونيتسك ولوجانسك في الشرق، وخيرسون وزابوروجيا في الجنوب) إلى الاتحاد الروسي، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو. فيما تقول حكومات غربية وكييف إن الاستفتاءات مخالفة للقانون الدولي.

ويأتي هذا البيان قبيل الخطوة المتوقعة - في وقت لاحق اليوم - باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا المناطق كمناطق روسية.

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