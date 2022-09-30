الحسم غدًا .. خلافات اتحاد الكرة ووزارة الرياضة تؤجل مباريات الدوري التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي تأجيل الجولة الأولى من منافسات الدوري التونسي لموسم 2022-2023.

وكان من المنتظر أن تقام بعض مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري التونسي يوم الجمعة لكن السلطات الأمنية رفضت تأمينها استجابة لقرار وزارة الرياضة التونسية.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء على النحو التالي: بناء على التعليمات الواردة للجامعة التونسية لكرة القدم من طرف السلطات الأمنيّة بخصوص اِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي المبرمجة ليومي الجمعة والسبت، فقد تقرر تأجيل موعد انطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق.

خلافات عديدة

وتعيش كرة القدم التونسية على وقع خلافات عديدة بين الجامعة المحلية لكرة القدم ووزارة الرياضية التي نشرت بيانا صباح الجمعة تطالب فيه بعدم إقامة الجولة الافتتاحية ضمن منافسات بطولة الدوري التونسي لأسباب تنظيمية.

وتأتي هذه التطورات التي نتج عنها تأجيل الجولة الأولى من بطولة الدوري التونسي على خلفية قرار محكمة التحكيم الرياضية بإعادة إدماج نادي هلال الشابة ضمن دوري الدرجة الأولى، رغم هبوطه للدرجة الثانية الموسم الماضي.

الفريق الساحلي قام بتظلم لدى الجهات المختصة احتجاجا على قرار الاتحاد التونسي رفض الاعتراض الذي تقدم به إثر المباراة التي خسرها هلال الشابة أمام النادي الإفريقي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري التونسي من بحجة عدم احترام رئيس نادي العاصمة التونسية للوائح المعمول بها العمل عبر وجوده على دكة البدلاء رغم تعرضه لعقوبة تأديبية.

ولم يكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن الموعد الجديد لانطلاقة الدوري التونسي 2022-2023 بعد تأجيل منافسات الجولة الأولي.

ومن المنتظر أن يتم الحسم من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم في الموعد الجديد لانطلاق الدوري التونسي يوم السبت المقبل، إثر الاجتماع الذي سيعقده اتحاد الكرة التونسي مع الأندية.