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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي منتخب تونس يشاركان في التدريبات الجماعية بـ الزمالك

صدى البلد

شارك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة. 

يأتي ذلك عقب عودتهما من المشاركة مع منتخب نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام.

الزمالك سيف الدين الجزيري حمزة المثلوثى عبداللطيف أبورجيلة فلامبو البوروندي

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