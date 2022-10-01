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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الدراسة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.. وعميد الكلية يؤكد جاهزية العيادة الطبية

كلية الزراعة جامعة
كلية الزراعة جامعة عين شمس

قام صباح اليوم الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، يرافقه الدكتور  ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  بعمل جولة تفقدية بالكلية لمتابعة سير العمل ببداية العام الدراسي الجديد 2022/2023 ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه قد تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكلية، ومتابعة النظافة الدورية داخل حرم الكلية ، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية  مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات لحرم الكلية والاطمئنان على منظومة الكاميرات.

وأكد الدكتور جلال على  الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

كما اكد على تواجد  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  في حرم الكلية من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح،كما اكد على جاهزية العيادة الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب.

وطالب عميد الكلية من الوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والأسر.

كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس جولة تفقدية العام الدراسي الجديد الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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