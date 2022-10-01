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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يمكنه الطبخ والقيادة.. 8 معلومات عن روبوت إيلون ماسك الشبيه بالإنسان

الروبوت الشبيه بالإنسان
الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك Elon Musk، عن نموذج أولي لـ روبوت شبيه بالإنسان أوبتيموس Optimus، من خلال فعالية يوم الذكاء الاصطناعي، في المقر الخاص بالشركة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب ما ذكره موقع "economictimes"، قال الملياردير الأمريكي: "إن هدفنا هو صنع روبوت مفيد شبيه بالبشر بأسرع ما يمكن، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين الروبوت أوبتيموس وإثبات كفاءته".


وفيما يلي أبرز المعلومات عن روبوت إيلون ماسك الشبيه بالإنسان

1. تبدأ تسلا في اختبار الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus في أرضيات مصنع مدينة فيرمونت التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

2. سيكون الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus، قادرا على أداء بعض المهام البسيطة في البداية مثل حمل الصناديق، وستشمل المهام المستقبلية الطهي أو البستنة وإعداد وجبات العشاء ورعاية كبار السن وحتى أن يصبح رفيقا للبشر.

3. سيكون جميع الأشخاص قادرين على شراء الروبوتات في غضون 3 إلى 5 سنوات، حيث تعتزم تسلا تصنيع ملايين الوحدات منه.

 الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus

4. سيتم تصنيع الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus، من بعض المكونات التي تصنعها شركة تسلا، بما في ذلك البطارية 2.3 كيلو وات.

5. يعمل الروبوت أوبتيموس بمعالج Tesla، مع نظام مخصص لمعالجة البيانات لكل مفصل، مثل اليدين أو الرسغين أو الركبتين، لتشغيل الروبوتات والتحكم بأطرافها.

6. تم تصميم الروبوت Optimus، بهيكل شبيه بالإنسان يزن 73 كيلو جرام.

 الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus

7. يعمل الروبوت الشبيه بالإنسان Optimus، دون الحاجة لتوصيل أي أسلاك مما يجعله سهل الحركة، كما يتميز بدعم للاتصال بشبكة الـ Wi-Fi و LTE.

8. من المتوقع أن يصل سعر الروبوت Optimus أقل من 20 ألف دولار (ما يقرب من 390 ألف جنيه مصري).

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