تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بنزلة الأشطر.. صور

نظمت إدارة مسجد سعد بن معاذ، التابع لوزارة الأوقاف، المسابقة السنوية "الصفوة" لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية نزلة الأشطر بمحافظة الجيزة.



أشرف على الاختبارات نخبة من أساتذة الأزهر الشريف من بينهم الشيخ حسن رجب أستاذ القراءات العشر بالأزهر الشريف، والشيخ أحمد عبدالحليم وكيل معهد نزل الأشطر الأزهري، واستاذ القراءات العشر بالأزهر الشريف، ونخبة أخرى من أساتذة القرآن الكريم.

واستقبل المعهد الازهري بنزلة الأشطر الفائزين بمسابقة الصفوة وسط حالة من الفرحة الكبيرة التي عمت وجوه أولياء الأمور والقائمين على المسابقة.

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