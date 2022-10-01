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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مديرية الجيزة: صرف حلوى المولد على بطاقة التموين والكيلو بـ 65 جنيهاً

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي

قال طلعت حسن، مدير مديرية تموين الجيزة، إنه تم بدء صرف السلع التموينية المُدعمة ضمن مقرات شهر أكتوبر حيث يتوفر حوالي 30 سلعة غذائية بعد إضافة سلعة أُخرى على الـ 29 سلعة، مؤكداً  توافر جميع السلع الغذائية من زيت، وأرز، ومكرونة، وفول، وسكر، ودقيق . 


وأضاف "حسن" خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن يتم صرف هذه السلع ابتداءاً من اليوم من خلال فروع جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية، والبدانيين التموينيين، بجانب صرف الحزمة الاجتماعية الإضافية. 


وأوضح مدير مديرية تموين الجيزة أن الحزمة الاجتماعية تبلغ 100 جنيه للأسرة، و200 جنيه للأسرتين والثلاثة، و300 جنيه للأكثر من 3 أسر، مؤكداً أنه يتم الصرف ابتداءاً من اليوم.


وأشار "حسن" إلى أنواع السلع ابتداءاً من الزيت والسكر والمكرونة والأرز والدقيق والفول والسمنة والقهوة سريعة الذوبان والصلصة والتونة، للوصول إلى 30 سلعة للمستهلك.


ونوه مدير مديرية تموين الجيزة ،  بأن وزارة التموين بدأت صرف حلوى المولد النبوي من خلال إضافتها على بطاقة التموين بأسعار مخفضة، حيث يبلغ الكيلو بـ 65 جنيه، والـ 2 كيلو بـ 145 جنيه، و3 كيلو بـ 240 جنيه،  من خلال المجمعات الاستهلاكية أو بدلاً من نقاط الخبز.

المولد النبوي مديرية الجيزة مديرية تموين الجيزة السلع التموينية فضائية دي إم سي حلوى المولد النبوي

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