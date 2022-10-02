وزارة التضامن: الدولة تقدر المسنين وتدعمهم على كافة المستويات.. فيديو

أكد مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تقدر المسنين وتدعمهم على كافة المستويات.

وأضاف مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “نستهدف افتتاح عدد من دور رعاية المسنين قريبا”، مؤكدا: “الدولة المصرية تهتم بآبائنا وأمهاتنا من المسنين”.



وأشار: “يوجد في مصر ٦٫٩ مليون مسن وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات في أول يوليو الماضي”، لافتا: “٦٫٦٪ من إجمالي سكان مصر من كبار السن”.

زيادة 100



وأوضح مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي،: “بمناسبة اليوم العالمي للمسنين وزيرة التضامن أصدرت حزمة من القرارات تقديرا لمكانة المسنين وتأكيدا لدعم الدولة لهم، ومنها زيادة 100جنيه لكل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة”.